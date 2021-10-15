Дети, которые рождаются в смешанных браках, будут автоматически получать гражданство России. Об этом в пятницу сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок, он обязан автоматически получать российское гражданство", - заявил Лавров, чьи слова приводит агентство ТАСС.

Министр добавил, что данная инициатива будет реализована на законодательном уровне.

В настоящее время дети, которые были рождены в смешанных браках, получают российское гражданство при условии, что родились на территории РФ.