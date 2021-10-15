Лавров: Западу не нравится развитие России

Западные страны пытаются оказывать давление на Россию, поскольку им не нравится, что РФ стабильно развивается и укрепляет свои позиции. Такое мнение выразил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Западным коллегам откровенно не нравится стабильное внутреннее развитие России, укрепление наших позиций на международной арене, - заявил Лавров, чьи слова приводит агентство РИА Новости. - На нас стремятся оказывать давление".

Министр пояснил, что для достижения своих целей Запад использует механизм санкций, организует провокации, а также пытается вмешиваться во внутренние дела России.