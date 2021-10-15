Лингвист назвала самые яркие слова из школьного сленга

"Пойдёшь на русиш?", "тройбан уже в журике", "сдаём темпланы на проверку". Автор сайта "Современный русский", лингвист Тамара Скок рассказала о самой выразительной школьной лексике.

По ее словам, школьная система, как явление весьма устойчивое, превратилась в хранительницу типичных школьных словечек, "суперживучих" высказываний. Ведь несколько поколений, считает лингвист, помнит эту учительскую нетленку: "звонок не для вас, а для учителя", "личную жизнь будете устраивать на перемене", "дневник на стол", "всё, что я говорю, будет на экзамене", "я не ошиблась, я проверяла вашу внимательность"...

Филолог упоминает фразы, которые до сих пор наводят ужас на учеников: "закрываем тетради и учебники, достаем двойные листочки, пишем самостоятельную работу". А ещё (тоже заставляет весь класс цепенеть): "к доске пойдет…".

В учительской, кстати, тоже можно услышать профессиональный школьный сленг, ёмкий, краткий: "Коллеги, сегодня сдаём темпланы на проверку", "У меня окно, пойду к надомнику", "Нулевички в этом году прелестные".

Чтобы снизить градус тревожности, рассказывает Скок, ученики употребляют прием подмены официального наименования сленговым, зачастую пренебрежительным. Так большинство преподавателей школьных дисциплин с помощью суффикса -ичк- переименовываются в соответствии со своим предметом: русичка, физичка, историчка, химичка, математичка, биологичка, информатичка. Сами предметы тоже превращаются: литература в литру, физкультура в физру, математика в матешу, русский язык в русиш, обществознание в общагу. Домашняя работа становится домашкой, контрольная - контрошей.

Оценки для снижения их значимости тоже переименовываются в колы, бананы, тройбаны, пятаки.

Кстати, тоже самое происходит и в студенческой среде. "Препод меня завалил, курсач не принял, теперь с хвостом мне степуху не дадут, вот непруха".

В родственных славянских языках ситуация та же, подчеркивает Тамара Скок. К примеру, характерный украинский юмор в ученическом сленге реализовался на все сто. Судите сами: дневник - брехло, классный журнал - журик, плохая оценка - поганка, каникулы - пересдых, школа - дурка, бурситет, учитель математики - матюха, учитель украинского языка - украйоня, козачка, учитель зарубежной литературы - зарубиха, учитель химии - химоза, учитель физкультуры - Кличко, костолом, Адидас.