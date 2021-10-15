Лингвист назвала самые яркие слова из школьного сленга

Новости

Музей звучащей литературы откроется в Москве 22:30
Лжекоммунальщики вымогали с пенсионеров деньги за мнимую чистку вентиляции 22:15
Вирусолог назвал обязательное обследование перед ревакцинацией от COVID-19 21:59
Возбуждено уголовное дело по конфликту между пассажирами московского метро 21:45
Захарова: Запад устраивает истерику в преддверии открытия "Северного потока-2" 21:43
Россия и Швеция обсудили экономическое сотрудничество 21:28
В Росгвардии Ксении Собчак посоветовали обратиться в полицию 21:23
"Москоу диджитал медиа" и акционерное общество "РС-Балт" признаны иноагентами 21:04
Минпромторг представил атлас низкоуглеродного и безуглеродного водорода 20:58
Регулятор США отложил одобрение Moderna для подростков из-за побочных эффектов 20:34
МИД Кабо-Верде: У Украины нет шансов добиться экстрадиции Поклонской 20:30
ФМБА подало документы на регистрацию препарата от COVID-19 "Мир-19" 20:03
МИД: Целью терактов в Афганистане является эскалация внутреннего конфликта 19:34
Хавбек "Зенита" Клаудиньо заявил о готовности играть за сборную России 19:27
Новак: Россия сможет занять не менее 20% мирового рынка водорода 19:06
Представлена видеоплатформа VK Видео 18:20
ЛНР прекращает контакты с Киевом до возвращения задержанного офицера 18:13
Курс доллара упал ниже 71 рубля впервые с июля 2020 года 18:08
Врач рассказал, как недостаток витаминов влияет на зрение 18:06
Депутат британского парламента скончался после нападения в церкви 17:59
Сенатор: Поправки о гражданстве РФ для детей от смешанных браков может внести кабмин 17:31
Еще 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирус откроются в Москве 17:22
"Яндекс.Новости" начали маркировать материалы СМИ-иноагентов 17:18
Страны ОДКБ начали переброску своих контингентов на учения в Таджикистан 17:03
Мишустин направил 349,6 млн рублей на льготные авиабилеты с Дальнего Востока 16:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
15.10.2021 21:21
Рубрика: Общество

Лингвист назвала самые яркие слова из школьного сленга

Текст: Елена Кухтенкова
"Пойдёшь на русиш?", "тройбан уже в журике", "сдаём темпланы на проверку". Автор сайта "Современный русский", лингвист Тамара Скок рассказала о самой выразительной школьной лексике.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

По ее словам, школьная система, как явление весьма устойчивое, превратилась в хранительницу типичных школьных словечек, "суперживучих" высказываний. Ведь несколько поколений, считает лингвист, помнит эту учительскую нетленку: "звонок не для вас, а для учителя", "личную жизнь будете устраивать на перемене", "дневник на стол", "всё, что я говорю, будет на экзамене", "я не ошиблась, я проверяла вашу внимательность"...

Фото: Роскосмос
Facebook заблокировал пост россиянина за слово "хохлома"

Филолог упоминает фразы, которые до сих пор наводят ужас на учеников: "закрываем тетради и учебники, достаем двойные листочки, пишем самостоятельную работу". А ещё (тоже заставляет весь класс цепенеть): "к доске пойдет…".

В учительской, кстати, тоже можно услышать профессиональный школьный сленг, ёмкий, краткий: "Коллеги, сегодня сдаём темпланы на проверку", "У меня окно, пойду к надомнику", "Нулевички в этом году прелестные".

Чтобы снизить градус тревожности, рассказывает Скок, ученики употребляют прием подмены официального наименования сленговым, зачастую пренебрежительным. Так большинство преподавателей школьных дисциплин с помощью суффикса -ичк- переименовываются в соответствии со своим предметом: русичка, физичка, историчка, химичка, математичка, биологичка, информатичка. Сами предметы тоже превращаются: литература в литру, физкультура в физру, математика в матешу, русский язык в русиш, обществознание в общагу. Домашняя работа становится домашкой, контрольная - контрошей.

Фото: iStock
Лингвист назвала самые трендовые названия теплой одежды для осени

Оценки для снижения их значимости тоже переименовываются в колы, бананы, тройбаны, пятаки.

Кстати, тоже самое происходит и в студенческой среде. "Препод меня завалил, курсач не принял, теперь с хвостом мне степуху не дадут, вот непруха".

В родственных славянских языках ситуация та же, подчеркивает Тамара Скок. К примеру, характерный украинский юмор в ученическом сленге реализовался на все сто. Судите сами: дневник - брехло, классный журнал - журик, плохая оценка - поганка, каникулы - пересдых, школа - дурка, бурситет, учитель математики - матюха, учитель украинского языка - украйоня, козачка, учитель зарубежной литературы - зарубиха, учитель химии - химоза, учитель физкультуры - Кличко, костолом, Адидас.

Пушкинский конкурс Общество Образование

Главное сегодня

ФМБА подало документы на регистрацию препарата от COVID-19 "Мир-19"
Захарова: Запад устраивает истерику в преддверии открытия "Северного потока-2"
Курс доллара упал ниже 71 рубля впервые с июля 2020 года
Собянин рассказал о темпах роста заболеваемости коронавирусом
Сенатор: Поправки о гражданстве РФ для детей от смешанных браков может внести кабмин
Эпидемиолог ответил на вопросы о ревакцинации
Почему бабушек и дедушек с внуками юридически ничего не связывает