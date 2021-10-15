ЛНР прекращает контакты с Киевом до возвращения задержанного офицера

Представители Луганской народной республики (ЛНР) заявили о том, что приостанавливают контакты с украинской стороной в рамках Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) до возвращения Киевом задержанного ранее офицера. Об этом в пятницу сообщил представитель народной республики Михаил Филипоненко.

"Как только Украина освободит нашего наблюдателя, мы готовы сесть за стол переговоров", - говорится в сообщении, которое было опубликовано в канале Telegram.

Филипоненко подчеркнул, что в настоящее время ЛНР отзывает "все гарантии безопасности, ранее данные, по выполнению работ на линии боевого соприкосновения".

Ранее представители украинской армии задержали офицера представительства ЛНР Андрея Косяка. Его обвинили в создании незаконных вооруженных групп.