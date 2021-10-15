Макрон пообещал сделать страну вновь великой за 30 миллиардов евро

В том, что Эмманюэль Макрон примет участие в намеченных на апрель будущего года президентских выборах, во Франции никто не сомневается. Именно поэтому многие французы восприняли амбициозную программу "Франция-2030" по реиндустриализации страны, которую обнародовал глава государства, как часть до сих пор не объявленной кампании за переизбрание.

По сути дела, нынешний хозяин Елисейского дворца красочно расписал, что намерен предпринять в области экономики, если ему удастся остаться на своем посту еще на один срок. Причем сделано это было с большой помпой в ходе детально срежиссированной церемонии с участием отобранной публики, со световыми эффектами, проекцией специально подготовленного фильма о французских знаковых технологических достижениях прошлого, как то скоростные поезда TGV, ядерная энергетика, военные самолеты Rafale. Так вот для того, чтобы вернуть Франции статус "великой инновационной державы", промышленную и технологическую независимость от заграницы, предлагается в ближайшие годы вложить 30 миллиардов евро в целый ряд стратегических областей. В первую очередь речь идет об энергетических программах, в которые будет направлена почти треть от объявленной суммы. Как заявил Макрон, страна должна стать лидером "зеленой водородной энергетики", для чего будут построены два крупнейших предприятия по производству водорода путем электролиза. Он также сделал акцент на разработке малых ядерных реакторов. Заметим, что их прототип, по сведениям местных СМИ, может появиться лишь к концу этого десятилетия.

Четыре миллиарда евро по этому плану будут инвестированы в "экологически дружественный" автотранспорт, что предполагает довести ежегодное производство автомобилей с электрическими и гибридными двигателями до двух миллионов единиц. Помимо этого концерну Airbus поставлена задача спроектировать самолет с низким уровнем выброса углекислого газа. Не забыта, естественно, и фармацевтика. Напомнив о том, какие трудности страна испытывала в начале эпидемии коронавируса с защитными масками, а также о неспособности разработать свою вакцину, Макрон сообщил о выделении трех миллиардов евро на организацию производства новых биологических препаратов.

Как видите, планов громадье. Вопрос только в том, что из всего этого будет воплощено в реальности и где взять на все эти цели деньги. Как не без ехидства написала парижская влиятельная газета "Фигаро", и прежде схожие инвестиционные инициативы выдвигались в президентских выступлениях, а затем "терялись в административных закоулках". А вот глава столичного региона Иль-де-Франс и один из возможных кандидатов на пост президента Франции Валери Пекресс посчитала план Макрона "сжиганием кассы", то есть госбюджета.