Маткапитал в 93% случаев идет на решение жилищного вопроса

Выплаты материнского капитала в 2020 году составили 317 млрд рублей, сообщил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Андрей Кигим. Порядка 93% этих средств, по его словам, россияне направили на решение своего жилищного вопроса.

"Мы хотели бы обратить внимание на следующее: конечно, эта мера востребована, и в основном материнский капитал - 93% от полученных средств - направляется на те или иные виды погашения кредита, ипотечное кредитование, первоначальный взнос", - сказал Кигим, чьи слова передает "Интерфакс", на заседании комитета по бюджету Госдумы. Глава ПФР также добавил, что по сути маткапитал используется для реализации основной конституционной меры - обеспечение человека жильем.

Напомним, что помимо решения квартирного вопроса, средства маткапитала можно направить на оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов. С 1 января 2020 года материнский капитал в России выдается на первого ребенка. В настоящее время его размер увеличен до 483 882 рублей на первого ребенка и 639 432 рублей - на второго, если за первого выплата не была получена.

Ранее сообщалось, что в 2022 году размер маткапитала будет скорректирован. Индексация произойдет по фактической инфляции.