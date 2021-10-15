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15.10.2021 15:40
Рубрика: Экономика

Маткапитал в 93% случаев идет на решение жилищного вопроса

Текст: Нина Егоршева
Выплаты материнского капитала в 2020 году составили 317 млрд рублей, сообщил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Андрей Кигим. Порядка 93% этих средств, по его словам, россияне направили на решение своего жилищного вопроса.

"Мы хотели бы обратить внимание на следующее: конечно, эта мера востребована, и в основном материнский капитал - 93% от полученных средств - направляется на те или иные виды погашения кредита, ипотечное кредитование, первоначальный взнос", - сказал Кигим, чьи слова передает "Интерфакс", на заседании комитета по бюджету Госдумы. Глава ПФР также добавил, что по сути маткапитал используется для реализации основной конституционной меры - обеспечение человека жильем.

Фото: iStock
Счетная палата предложила изменить порядок использования маткапитала

Напомним, что помимо решения квартирного вопроса, средства маткапитала можно направить на оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов. С 1 января 2020 года материнский капитал в России выдается на первого ребенка. В настоящее время его размер увеличен до 483 882 рублей на первого ребенка и 639 432 рублей - на второго, если за первого выплата не была получена.

Ранее сообщалось, что в 2022 году размер маткапитала будет скорректирован. Индексация произойдет по фактической инфляции.

Экономика Пенсии и пособия Общество Семья и дети Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Материнский капитал

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