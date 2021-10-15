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15.10.2021 10:26
Рубрика: Власть

Матвиенко: Оснований для введения общефедерального локдауна нет

Текст: Дмитрий Гончарук
Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в России непростая, основания для введения общефедерального локдауна отсутствуют. Такую точку зрения высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Ситуация непростая. Но никаких оснований для введения общефедерального локдауна нет. И я хочу успокоить и бизнес наш, и предприятия, и людей", - сказала Матвиенко в интервью RT.

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По оценке спикера СФ, идти на такой шаг нецелесообразно, потому что он будет иметь крайне негативные последствия для страны.

Ранее врач-эпидемиолог Эдуард Шунков назвал условия для введения локдауна. По его словам, такое возможно в случае появления высокопатогенной разновидности коронавируса с высокой летальностью.

Власть Позиция Общество Здоровье Законодательная власть Совет Федерации Пандемия коронавируса COVID-19

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