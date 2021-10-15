Матвиенко ответила на слова премьер-министра Японии о Курилах

Заявление нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио, не имеют под собой оснований и вызывают разочарование, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Кисида в программной речи в парламенте 8 октября заявил, что мирный договор с Россией не будет заключен без урегулирования территориальной проблемы.

"Такого рода заявления не могут не вызывать разочарования, потому что ни юридически, ни исходя из международных документов оснований для такого рода высказываний нет", - сказала Матвиенко в интервью RT.

Она подчеркнула, что позиция России по этому вопросу открытая и понятная, а российский суверенитет над Курилами будет сохраняться всегда.

"Вместе с тем мы соседи с Японией и, конечно, должны выстраивать добрососедские отношения. И мы настроены именно на такой диалог", - отметила Матвиенко и назвала нонсенсом, что до сих пор между Россией и Японией нет мирного договора.

"Мы сразу сказали: это не связанные вещи. Давайте мы подпишем мирный договор и вместе будем сотрудничать и развивать наши добрососедские отношения", - продолжила парламентарий.

Спикер также напомнила о позиции президента РФ Владимира Путина о совместном хозяйственном освоении Курильских островов.

По ее мнению, заявления Кисиды могут быть вызваны внутриполитической ситуацией в Японии. "Сейчас там горячие дни, готовятся парламентские выборы, думаю, жизнь расставит все на свои места. И прагматичный подход, и заинтересованность японской стороны развивать сотрудничество с Россией в самом широком смысле этого слова, по разным направлениям, в том числе экономическое, возобладает", - заключила Матвиенко.