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15.10.2021 09:59
Рубрика: Власть

Матвиенко ответила на слова премьер-министра Японии о Курилах

Текст: Дмитрий Гончарук
Заявление нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио, не имеют под собой оснований и вызывают разочарование, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Кисида в программной речи в парламенте 8 октября заявил, что мирный договор с Россией не будет заключен без урегулирования территориальной проблемы.

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"Такого рода заявления не могут не вызывать разочарования, потому что ни юридически, ни исходя из международных документов оснований для такого рода высказываний нет", - сказала Матвиенко в интервью RT.

Она подчеркнула, что позиция России по этому вопросу открытая и понятная, а российский суверенитет над Курилами будет сохраняться всегда.

"Вместе с тем мы соседи с Японией и, конечно, должны выстраивать добрососедские отношения. И мы настроены именно на такой диалог", - отметила Матвиенко и назвала нонсенсом, что до сих пор между Россией и Японией нет мирного договора.

"Мы сразу сказали: это не связанные вещи. Давайте мы подпишем мирный договор и вместе будем сотрудничать и развивать наши добрососедские отношения", - продолжила парламентарий.

Спикер также напомнила о позиции президента РФ Владимира Путина о совместном хозяйственном освоении Курильских островов.

По ее мнению, заявления Кисиды могут быть вызваны внутриполитической ситуацией в Японии. "Сейчас там горячие дни, готовятся парламентские выборы, думаю, жизнь расставит все на свои места. И прагматичный подход, и заинтересованность японской стороны развивать сотрудничество с Россией в самом широком смысле этого слова, по разным направлениям, в том числе экономическое, возобладает", - заключила Матвиенко.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Отношения России и Японии

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