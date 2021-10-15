Менее 50 тыс. человек умерли от COVID-19 за неделю впервые с октября 2020 года

За последнюю неделю число умерших от COVID-19 составило примерно 48 тыс. человек, что является самым низким показателем смертности с октября прошлого года. Об этом в пятницу сообщили в агентстве ТАСС.

Отмечается, что уже седьмую неделю фиксируется снижение числа новых случаев заражения вирусом. В частности, за последнюю неделю было зафиксировано примерно 2,9 млн новых случаев, что является минимальным показателем с июня текущего года.

По данным агентства, самая сложная ситуация с пандемией наблюдается в Восточной Европе. Число заболевших растет в Болгарии, Польше, Румынии, Украине, а также в России. Кроме того, новые вспышки были зафиксированы в Таиланде и Турции.