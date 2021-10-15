Минэнерго оценило риски роста цен на электричество из-за увеличения расходов ГЭС

Повышение платы за использование водных ресурсов гидроэлектростанциями (ГЭС) не повлияет на рост цен на электричество, но может негативно отразиться на экономике ГЭС. Об этом сообщили в Минэнерго, комментируя предложение Минприроды об увеличении ставок за использование водных объектов для производства электроэнергии.

В Минэнерго считают, что предложение требует дополнительной проработки, поскольку повлечет за собой значительное повышение доли расходов за использование водных ресурсов в себестоимости производства электроэнергии гидроэлектростанциями - до 20,5 %. В ведомстве подчеркнули, что ГЭС выполняют важную социальную функцию. Они существенно сдерживают рост тарифов для населения, заключая договоры энергоснабжения по цене более чем в 20-25 раз ниже рыночной.

Ранее об угрозе дополнительного роста цен для населения из-за увеличения налоговой нагрузки на ГЭС сообщила газета "Известия". Но тарифы для населения устанавливаются государством, и их рост заранее запланирован. Оптовые цены на электроэнергию, вырабатываемую ГЭС, устанавливаются в режиме "ценопринимания" - обязательные поставки по любой цене сложившейся на рынке, и поэтому не должны вырасти из-за увеличения платы за пользование водными ресурсами, пояснили в пресс-службе Минэнерго.

Тарифы на электроэнергию для населения в России будут расти примерно на 5% ежегодно до 2025 года включительно, а для промышленных потребителей - на 3%, пояснил руководитель Проектного направления Инфраструктурного центра EnergyNet НТИ Борис Бокарев. По его мнению, рост тарифов связан подорожанием сырья и материалов, а также работам по обслуживанию, капительному ремонту и модернизации генерирующих объектов и электросетей. В минэнерго считают, что повышение платы для ГЭС за использование водных ресурсов, приведет к сокращению инвестиций на обновление оборудования ГЭС, следствием чего станет ухудшение их технического состояния. Кроме этого, несмотря на комплексный характер гидроузлов (в них входят не только плотины электростанций, но и железнодорожные пути и автодороги), основная нагрузка по их содержанию лежит на предприятиях гидроэнергетики.

В компании "Русгидро" отметили, что принятие предложения Минприроды приведет к снижению налоговых отчислений гидроэлектростанций (в части налога на прибыль). Компания в 2020 году выплатила свыше 96 млрд рублей налоговых платежей, а также рекордные дивиденды. По предварительным оценкам Минэнерго, реализация инициативы Минприроды привлечет в бюджет дополнительно порядка 6 млрд рублей в год.