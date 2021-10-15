Минприроды разыграет лицензию на месторождение 16 тонн золота

Среди крупных золотых месторождений, лицензии на разработку которых будут распределены до конца года, самое значительное - "Покосный 1", оно расположено в Хакасии, сообщили в пресс-службе Минприроды. Рудные коренные залежи содержат там более 16 тонн драгоценного металла.

Кроме того, большой интерес добытчиков должно вызвать месторождение россыпного золота Малтанская площадь в Якутии, содержащее 1,5 тонны металла. На реке Куобах-Бага в Якутии можно будет добыть более 1,1 тонны россыпного золота. На реке Ухомыт - левом притоке Колымы (Магаданская область) - запасы оцениваются в 0,8 тонны благородного металла. Еще одна значительная россыпь, на которую можно получить лицензию, находится на реке Большой Кэпэрвеем на Чукотке. Ее мощность превышает 0,6 тонны.

Чтобы победить на аукционе на право пользования участком недр, в том числе золотоносных, надо предложить максимальный размер разового платежа за право работы на участке, объяснили в Минприроды. Такая норма содержится в ст. 13.1 закона о недрах.

Выставленные на торги месторождения выбирают сами недропользователи: они заранее подают заявку в Роснедра на включение того или иного участка в перечень объектов лицензирования.

Участник аукциона должен обладать достаточными финансовыми, техническими, технологическими и кадровыми возможностям для добычи полезных ископаемых, уточнили в Минприроды. Если планируется привлекать подрядчиков, их возможности тоже должны быть заранее подтверждены.

С начала этого года прошли 33 аукциона на разработку золотоносных месторождений. За прошлый год таких торгов состоялось 132 штуки, а в 2019 году - 242 аукциона. В среднем в торгах участвует от пяти до десяти претендентов, отмечают в Минприроды.

Самым крупным лотом этого года стало золоторудное месторождение Кючус в Якутии с запасами более 175 тонн золота. Итоговый платеж за лицензию составил 7,735 млрд рублей.

Отозвать лицензию у золотодобытчиков могут по одной из трех причин: по инициативе владельца лицензии, за нарушение компанией существенных условий лицензии или систематические нарушения правил пользования недрами. С начала года процедура отзыва лицензии была доведена до конца лишь в 7% случаев, уточнили в Минприроды. Причем каждая седьмая была отозвана по собственной инициативе ее владельца. Ни одного золотодобытчика среди них не оказалось.

При этом досрочно были прекращены лицензии на разработку участков, на которых содержались незначительные запасы золота или же прогнозы геологов относительно богатства того или иного месторождения не подтвердились.