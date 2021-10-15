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Текст:   Марина Трубилина 
00:34 15.10.2021

Минстрой обновит госпрограмму обеспечения жильем

Поправки в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" подготовил Минстрой. Предполагается, что изменения вступят в силу с января 2022 года.
Фото: Татьяна Кравченко/РГ Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Фото: Татьяна Кравченко/РГ

Паспорт программы заменят разделом о стратегических приоритетах, отмечается в пояснительной записке к документу. Это связано с появлением методических рекомендаций по разработке и реализации госпрограмм.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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Предполагается повышение доступности жилья для всех категорий граждан и увеличение его комфортности. На это направлен целый ряд мер - например, формирование эффективных рынков земельных участков с готовой градостроительной документацией, обеспечение участков массового жилищного строительства инфраструктурой, вовлечение в жилищное строительство неэффективно используемых государственных и муниципальных земель. В программу закладывается развитие производства стройматериалов с помощью инновационных технологий, внедрение инноваций в ЖКХ, стимулирование малоэтажной застройки. Заложено повышение доступности ипотеки, организация института найма жилья и создание жилищного фонда социального использования для предоставления жилых помещений.

К 2030 году сложится качественно новый уровень состояния жилищной сферы, соответствующий мировым стандартам, считают в Минстрое. Предполагается, что к 2030 году годовой объем ввода жилья увеличится до 120 млн кв.м. Вторая цель - улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 5 млн семей (причем в документе не оговаривается, что "ежегодно"). Предполагается расселить до 2024 года 8,9 млн кв. м жилья, признанного аварийным к началу 2017 года, в полтора раза повысить комфортность городской среды, а также обеспечить качество и доступность услуг ЖКХ не менее 50 % населения.

Документ стал менее конкретным, а некоторые приводимые в нем цифры вызывают недоумение, отмечают эксперты. Например, странно ставить целью обеспечить доступность и качество услуг ЖКХ к 2030 году лишь половине населения, отмечает исполнительный директор НП "ЖКХ-Контроль" Сергей Сохранов. Это слишком скромная цифра. Из позитивного - то, что документом предусмотрена необходимость создания постоянно действующей системы обновления жилищного фонда путем создания новой программы расселения аварийного жилья, признанного таким после января 2017 года.

Фото: iStock
Названы цены на готовое жилье в городах России

Исчезновение из программы паспорта с конкретными сроками и цифрами, вероятно, позволит избежать постоянного внесения изменений в документ, считает гендиректор Фонда "Институт экономики города" Александр Пузанов. Новая структура более удобна для госуправления программами.

Интересно, что для развития кадрового потенциала в строительной отрасли предполагается привлекать студенческие стройотряды, отмечает эксперт. Для стимулирования работодателей к трудоустройству студентов будет проводиться ежегодный конкурс по выбору лучшей принимающей их организации.

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