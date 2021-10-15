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Текст:   Марина Трубилина 
00:41 15.10.2021

Минстрой подсчитал, сколько дворов нуждаются в благоустройстве

Фото: Комплекса городского хозяйства Москвы. Фото: Комплекса городского хозяйства Москвы.
Фото: Комплекса городского хозяйства Москвы.

Поправки в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" подготовил Минстрой. В проекте документа приводится справка о нынешнем состоянии жилищного фонда.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Семь регионов полностью перешли на строительство жилья через эскроу

Отмечается, в частности, что за последние 20 лет доля жилья в частной собственности увеличилась вдвое и достигла 86%. "Жилищная обеспеченность составляет 425 единиц на 1000 человек, что близко ‎к среднеевропейскому уровню. В то же время средняя обеспеченность населения площадью жилья пока составляет 23 кв. м на человека, ‎что приблизительно в два раза меньше, чем в среднем в странах Европейского Союза", - говорится в документе.

С помощью ипотеки ежегодно приобретает жилье 1,3-1,8 млн. человек. Накопленный ипотечный портфель по итогам 2020 года составляет около 10% ВВП, что в 1,5 раза ниже уровня восточноевропейских стран с сопоставимой структурой собственности на жилье).

Одна из наиболее острых социальных проблем - обеспечение жильем граждан, перед которыми государство имеет обязательства в соответствии с законодательством РФ, отмечается в документе. В 2020 году был решен жилищный вопрос 28,3 тысячи семей 18 льготных категорий. При этом к началу 2021 года в очередях на жилье стояло 854,3 тысячи семей, в том числе 31,51 тысячи инвалидов и семей с детьми-инвалидами, 283,2 тысячи детей-сирот. Предполагается создать Единую информационную систему учета "очередников", отмечается в документе.

Действуют программы расселения аварийного жилья. Однако ежегодный прирост ‎и, соответственно, накопление аварийного жилищного фонда - около 2 млн кв. м в год.

С 2017 по 2020 год было благоустроено 83 225 территорий, в том числе 19 915 общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и 63 310 дворовых территорий. К началу нынешнего года благоустройство было необходимо еще на 162 тысячах дворовых и 85 тысячах общественных территорий.

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