Минтруд назвал средний возраст рождения первого ребенка у россиянок

Средний возраст рождения ребенка у женщины в нашей стране составляет 28 лет, сообщила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова в рамках сессии Евразийского женского форума. Она также пояснила, что этот показатель постепенно сдвигается в более возрастную группу.

Тренд откладывания рождения детей на более поздний возраст в ведомстве среди прочего связывают с уровнем занятости женщин в России. Он достаточно высокий, составляет 49%. По оценке Росстата, удовлетворенность рабочими обязанностями, условиями труда и режимом работы у женщин выше, чем у мужчин, пояснила Елена Мухтиярова.

"Через эти факторы мы понимаем, что помимо этого молодые женщины также ориентированы у нас на рождение детей, хотя этот возраст сдвигается на более старшую возрастную когорту. Средний возраст рождения ребенка у женщины - 28 лет", - передают слова замминистра РИА Новости. При этом, по словам Мухтияровой, молодые россиянки хотят активно участвовать в занятости и строить карьеру.

По данным Росстата, в 2019 году суммарный коэффициент рождаемости в России составил 1,504 детей на одну женщину. В соответствии с нацпроектом "Демография", этот показатель должен вырасти до 1,7 к 2030 году. Согласно демографическому прогнозу Росстата, к 2030 году в лучшем варианте развития событий показатель достигнет 1,669.