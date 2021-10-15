Минздрав утвердил 13-ю версию рекомендаций по лечению COVID-19

Министерство здравоохранения России выпустило новую версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению пациентов с коронавирусной инфекцией. Данный документ является 13-м по счету.

"В новой версии рекомендаций обновлены разделы, касающиеся лекарственной терапии: уточнены возможности использования моноклональных антител в терапии коронавирусной инфекции", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В обновленных рекомендациях также разъясняются возможности взаимозаменяемости лекарственных препаратов в схемах лечения. Кроме того, представлена информация о новых высокоэффективных противовирусных препаратах.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о высочайшей нагрузке на стационары, где лечатся пациенты с COVID-19. Он указал, что на сегодняшний день более 1,1 миллиона пациентов находятся на лечении от коронавируса.