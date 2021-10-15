Мишустин: На развитие водородной энергетики предусмотрено более 9 млрд рублей

На развитие водородной энергетики правительство предусмотрело более девяти миллиардов рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Эти средства в ближайшие три года будут направлены в том числе на разработку конкурентоспособных отечественных технологий производства, транспортировки и хранения водорода, создание полигонов по апробации технологий для водородной энергетики, в том числе и в Арктической зоне", - сказал он на специальной стратегической сессии.

Глава правительства напомнил, что многие государства сегодня направляют свои усилия на замедление глобального потепления, снижение уровня выброса парниковых газов, а также на поиск альтернативных источников энергии. Более 60 стран заявили о намерении перейти к углеродной нейтральности. Все это неизбежно повлечет изменение структуры энергопотребления в ближайшие несколько десятилетий.

Такое положение дел - серьезный вызов, но и большие возможности для нашей страны, считает Мишустин. "Это стимул для применения прорывных технологий в системообразующих отраслях экономики", - подчеркнул премьер.

Перспективным в этой сфере направлением является как раз развитие водородной энергетики, заявил председатель правительства. Водород можно получить из различных источников, он применим во многих секторах экономики. Несколько дней назад, напомнил глава кабмина, в рамках Российской энергетической недели правительство и "Газпром" заключили соглашение о развитии водородной энергетики и декарбонизации промышленности и транспорта на основе природного газа. Другие крупные российские добывающие и энергетические компании также активно прорабатывают различные возможности производства водорода, в том числе из воды с использованием электроэнергии атомных электростанций и возобновляемых источников энергии.