МКС вернулась к штатной работе после потери ориентации

Функционирование Международной космической станции восстановлено с помощью двигателей российского сегмента после временной потери ориентации в пространстве, угрозы экипажу нет. Это следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует NASA.

МКС ненадолго потеряла ориентацию при тестировании двигателей корабля "Союз МС-18".

На этом корабле 17 октября на Землю должен вернуться российский киноэкипаж после съемок фильма "Вызов". Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд вернутся вместе с космонавтом Олегом Новицким.