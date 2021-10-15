Монеты Иуды и тайные древние ходы найдены на ферме в Израиле

Археологическая миссия Управления древностей Израиля при проведении раскопок в городе Модиин-Маккабим-Реут обнаружила редкий клад серебряных монет, который пролежал в земле более 2000 лет, а также бронзовые монеты, отчеканенные правителями Хасмонеев - Иоанном, Иудой, Ионафаном и Матиасом.

Как уточняет Управление древностей Израиля, клад был найден еще несколько лет назад, но показали его широкой публике только сейчас. Все прошедшее время реставраторы очищали монеты и занимались консервацией их состояния. Эксперты называют клад редким по нескольким причинам. Прежде всего, обращает на себя внимание его почтенный возраст.

Анализ показал, что монеты из клада относятся к периоду Хасмонеев. Это был священнический род из поселения Модиин, к которому принадлежали Маккавеи. Хасмонеи и их потомки правили Иудеей со 140 по 37 годы до нашей эры. Считается также, что они фактически были вождями народа с начала восстания против Селевкии в 167 году до нашей эры.

Достаточно редким оказался и сам набор монет. Он состоит из серебряных шекелей и полушекелей (тетрадрахм и дидрахм), отчеканенных в городе Тир и изображающих царя Антиоха VII и его брата Деметрия II.

Сам клад был обнаружен в расщелине скалы, расположенной рядом с древней фермой. Последняя, как показали раскопки, была очень крупной. Возможно, ее владелец и спрятал свои сбережения. По словам Авраама Тендлера, руководителя раскопок, сам по себе тайник периода Хасмонеев является редким.

"Тайник убедительно свидетельствует о том, что владельцы поместья месяцами копили свои доходы и, в конце концов, покинули дом по неизвестной причине, - говорит Авраам Тендлер. - Возможно, хозяин фермы закопал свои деньги в надежде вернуться позже и забрать их, но, к сожалению, так и не вернулся. Нам же приятно думать о том, что этот клад ждал более 2000 лет, пока мы его не нашли".

К слову, тайник с деньгами оказался не единственной интересной находкой. В этом же месте во время раскопок было найдено множество бронзовых монет, не входивших в состав клада и отчеканенных правителями Хасмонеев. Экспертам удалось прочитать на монетах такие имена, как Иоанн, Иуда, Ионафан и Матиас. Это были первосвященники - такой титул указан на монетах. Они также являлись главами еврейской общины.

Авраам Тендлер добавил, что изучение этих и других найденных артефактов указывает на том, что поместье использовалось на протяжении всего раннеримского периода. О том, что произошло с ним впоследствии, тоже можно предполагать по косвенным фактам.

Например, ученые считают, что жители этого поместья могли быть участниками первого восстания евреев против римлян, вспыхнувшего в 66 году нашей эры. На некоторых монетах, найденных в поместье, были обнаружены надписи "Второй год" и "Свобода Сиона". Первая надпись обозначает второй год восстания, а другая надпись была лозунгом этого бунта. Ученые считают, что поместье продолжало действовать и после подавления восстания в 70 году нашей эры.

"Похоже, местные жители не теряли надежды обрести независимость от Рима и были хорошо подготовлены к борьбе во время восстания Бар-Кохбы, - говорит Авраам Тендлер. - Во время раскопок мы нашли свидетельства того, что незадолго до восстания жители поместья по всему периметру здания заложили входы в комнаты большими камнями, чтобы создать укрепленный барьер. Кроме того, мы обнаружили скрытые пещеры, высеченные в скале под полом. Эти комплексы были связаны между собой серией туннелей, резервуаров с водой, ям для хранения продуктов и потайных комнат".