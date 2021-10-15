Москалькова: Увеличилось количество жалоб от соотечественников за рубежом

Глубокое уважение к защите прав соотечественников, где бы они ни проживали - концептуальная позиция нашего государства, заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, "Русский мир и вызовы современности".

Этой позиции, по мнению омбудсмена, способствуют множество принятых законов и поправки в Конституцию, которые сформировали правовой каркас защиты соотечественников за рубежом.

Количество обращений от русскоязычных граждан к уполномоченному с просьбами защитить их права и законные интересы возрастает. По данным Москальковой, ежегодно поступает около 1000 подобных жалоб. География просьб о помощи охватывает десятки стран: Украину, Турцию, США, Латвию, Узбекистан и многие другие.

"В тесном сотрудничестве с МИД России и вместе с ООН, ОБСЕ, Советом Европы, Международным Красным Крестом и другими международными организациями ведется постоянная работа по защите прав русскоязычных граждан за рубежом", - сообщила уполномоченный.

Она также подчеркнула, что защищать права русскоязычных граждан призван Евразийский Альянс омбудсменов. В эту организацию входят Армения, Киргизия, Сербия, Монголия, Казахстан, Иран и Таджикистан. Кроме того, заключены 20 двусторонних соглашений с национальными правозащитными учреждениями и институтами омбудсменов иностранных государств.