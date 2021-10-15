На Евразийском женском форуме школьникам рассказали, как добиться успеха

"Шаги к успеху - шаги через препятствия". Такую мысль попытались донести до юных слушателей женщины-ученые и предприниматели во время встречи в рамках III Евразийского женского форума, который проходит в Санкт-Петербурге.

Дискуссию организовали Евразийское детское сообщество и фонд "Контент" при участии Всероссийского конкурса "Большая Перемена", Общероссийского народного фронта и Кружкового движения НТИ.

Больше всего школьников интересовало, с какими трудностями сталкиваются героини в своей профессии и когда им стало ясно, что выбранная профессия - дело всей их жизни.

По словам старшего научного сотрудника Университета ИТМО Ксении Барышниковой, важно понять: прийти к успеху, в том числе в науке, можно далеко не сразу.

- Не любое научное исследование дает реальный и ощутимый результат. Над крупными исследованиями можно трудиться год, два или пять лет - рассказала Ксения. - Поэтому нужно всегда оставаться в контексте, быть на связи с коллегами.

По словам первого вице-президента корпорации "Синергия" Ольги Грищенко, чтобы достичь успеха, в частности, в креативных индустриях, нужно проявлять активную позицию.

- В креативной индустрии множество востребованных направлений, и сейчас у молодых специалистов есть хорошие возможности заниматься тем, что они любят. Но нужно искать единомышленников, - посоветовала Ольга. - Сегодня человеку, с которым вы хотели бы сотрудничать, можно просто написать в соцсетях.

По мнению экспертов, возраст не помешает делать карьеру. Важны знания и компетенции. А еще - умение брать на себя риск и доверие к своей команде. Кроме того, необходимо менять взгляд на неудачи. Ошибки не ставят точку на развитии. Это возможность получить новый опыт.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий ответила на вопрос о том, как понять, что действительно любишь дело, которым занимаешься:

- Если вы действительно любите то, что делаете, то не чувствуете сомнений, - сказала спортсменка. - Кроме того, необходимо создавать среду, в которой вы захотите расти. Концепция всегда одна - желание и трудолюбие.