Начальник Генштаба вручил Боевое знамя 32-му пункту управления связью

В Москве в Доме приемов министра обороны РФ состоялась церемония вручения Боевого знамени 32-му пункту управления связью Генерального штаба. Этот воинский ритуал провел начальник Генштаба Валерий Герасимов. Боевое знамя из его рук принял начальник пункта полковник Сергей Максименко.

"Вручаемый сегодня стяг - прямой правопреемник боевых знамен России. Он олицетворяет собой непрерывную связь доблестной истории наших Вооруженных Сил, служит символом преданности интересам государства, высочайшего морального духа нашего воинства", - сказал на церемонии Герасимов. Он также напомнил, что 32-й пункт более полувека обеспечивает безотказное функционирование системы связи Вооруженных сил. "Уверен, что и в дальнейшем вы будете достойно выполнять поставленные задачи, постоянно совершенствовать воинское мастерство, вносить достойный вклад в обеспечение обороноспособности нашего государства", - обратился начальник Генштаба к связистам.

История этой воинской части ведет отсчет с 1963 года, когда в Москве был сформирован Главный центр по руководству и координации работы узлов связи Минобороны. С тех пор задачи ее специалистов принципиально не менялись. Сегодня они отвечают за оперативное управление системой связи Вооруженных сил РФ.