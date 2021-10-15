Названы самые активные компьютерные вирусы в России

Специалисты по информационной безопасности назвали самое активное вредоносное программное обеспечение в России в октябре. Об этом сообщает компания Check Point.

Так, самым активным "зловредом" стал XMRig - программное обеспечение с открытым исходным кодом, впервые обнаруженное в мае 2017 года. Используется для майнинга криптовалюты Monero.

На втором месте находится AgentTesla - усовершенствованный троян удаленного доступа. Он заражает компьютеры с 2014 года и похищает пароли. Эта вредоносная программа способна отслеживать и собирать вводимые с клавиатуры жертвы данные, делать скриншоты и извлекать учетные данные, относящиеся к различным программам, установленным на компьютер жертвы (включая Google Chrome, Mozilla Firefox и Microsoft Outlook).

На третьем месте - Formbook - впервые обнаружен в 2016 году. Это программа, предназначенная для Windows. На подпольных хакерских форумах он позиционируется как MaaS из-за его развитых методов обхода защит и относительно низкой цены. Formbook собирает учетные данные из различных браузеров, делает снимки экрана, отслеживает и регистрирует нажатия клавиш, а также может загружать и выполнять файлы в соответствии с инструкциями управляющего сервера.