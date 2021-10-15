Нина Пушкова: Новая угроза женскому миру - мужской мир, переодетый в женское платье

В Петербурге завершил свою работу Евразийский женский форум, собравший на своих полях более полутора тысяч участниц из 74 стран мира.

О том, какова глобальная миссия женщин в быстроменяющейся новой реальности и каково их место в решении острых проблем современности, рассказала одна из участниц форума, актриса, сценарист, писатель Нина Пушкова.

Нина Васильевна, все спикеры на форуме были едины - в условиях вызовов нового времени роль женщины постоянно возрастает. Удалось ли участницам форума выделить основные проблемы женской повестки?

Нина Пушкова: Прежде всего, я хотела бы сказать о большом успехе этого уникального форума: в условиях ковида и мощной кампании против России на Западе на него приехали делегации из более чем ста стран мира. Прибывшие в Москву женщины-лидеры презрели все это и своим присутствием вновь подтвердили, что Россия является одним из центров современного мира. На форуме выступил президент России. Очень важно также, что с нашей стороны форум возглавляет авторитетная женщина-политик, председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Я общалась со многими участницами форума - от Мексики до Пакистана, все они с воодушевлением говорят о том вдохновении, которым зарядились в этом прекраснейшем городе, делятся своими новыми планами и идеями, которые собираются развивать.

Говоря о так называемой женской повестке, хочу провести такую мысль: да, у женщин есть свои вызовы и свои задачи. Но, разумеется, женский мир неотделим от мужского. Как сказал Освальд Шпенглер, мужчины делают историю, а женщины - это сама история.

Но если еще несколько лет назад женщины конкурировали только с мужчинами или друг с другом, то теперь появилась новая проблема. Женщин начал теснить мужской мир, переодетый в женское платье. На Западе все чаще забывают о защите прав женщин в пользу защиты прав людей, сменивших пол.

Последняя Олимпиада это ярко показала. Если раньше женщины сталкивались с реальностью агрессивного мужского мира, то сейчас эта реальность стала перверсивной, деформированной. Те, кто не имел шансов на победу в своем мужском мире, пытаются добиться успеха любой ценой. И этот новый вызов, безусловно, нуждается в серьезном осмыслении.

Вы были участницей тематической сессии "Мир активного долголетия: трансформация", где высказали любопытную мысль: в развитии темы активного долголетия должна быть заинтересовано, прежде всего, молодое поколение.

Нина Пушкова: Это правда, хотя на первый взгляд взаимосвязь не выглядит очевидной. У нас выросло благосостояние, благодаря достижениям медицины и фармакологии удлинилась жизнь, индустрия красоты позволяет выглядеть молодо даже в преклонные годы. Возраст, в котором женщин раньше считали рабочим балластом, теперь называют самым продуктивным. Но все эти цивилизационные достижения обнуляются, если у женщины потухший взгляд, нет планов и надежд, ведь молодость - это, прежде всего, движение к цели. Именно поэтому так важно заразить этой идеей молодое поколение, которое будет видеть в активном долголетии не просто цель жизни, но и определенную философию.

Но здесь важно, чтобы идея активного долголетия перестала быть только личным выбором, чтобы потребность в активных пожилых людях, которых сейчас, к сожалению, стараются поскорее списать со счетов, стала государственной задачей и запросом общества.

А в том, что после 60-ти можно начать новую карьеру, получить новые навыки и компетенции, убеждает меня собственный опыт. Два последних детектива, которые я написала уже после 60-ти лет, сегодня переведены на несколько языков, продаются во многих европейских странах.

Одна из проблем женской повестки - это усугубившаяся конкуренция с мужским миром…

Нина Пушкова: Женщины - существа эмоциональные, обремененные множеством семейных забот и хлопот, стремящиеся реализовать себя в супружестве и материнстве. Но вместе с тем многие - самые сильные и организованные - все тверже заявляют миру: мы хотим сидеть за столом, где принимаются решения. Причем, решения не частного порядка, а влияющие на развитие государства.

И влияние женщин пусть медленно, но растет. Появились женщины-министры, главы крупных корпораций, сугубо женские сообщества получают государственную поддержку, приобретают влиятельный статус.

Но женщинам свойственно недооценивать себя. Там, где мужчина безосновательно заявит о себе: "Я чемпион!", женщина оценивает себя по самой высокой планке, придирчиво ища минусы и принижая свои достоинства. И форум как раз дает не просто возможность философского осмысления тех или иных проблем женской повестки, но и предоставляет отличный повод обменяться практическим опытом, услышать истории успеха, напитаться идеями и, если хотите, вдохновением.

На форум приехало множество гостей из-за рубежа. Насколько созвучными вам показались проблемы женщин в других странах? Насколько их волнует проблема разрушения традиционной модели семьи?

Нина Пушкова: Напомню, что первый послевоенный Международный женский конгресс прошел в ноябре 1945 года в Париже. Антифашистский форум объединил тогда женщин всего мира для защиты свободы своих народов, будущего своих детей и безопасности семейного очага. Тогда Комитеты женщин во многих странах были оформлены институционально.

Но, возникнув в одно время, женские объединения в разных странах пошли разными путями. Если наши комитеты женщин во главу угла ставили защиту базовых гуманитарных и нравственных ценностей, то западные все больше уходили в тотальный феминизм и его крайние формы, например, движение чайлдфри. Подумайте только: женщины добровольно отказываются от своей женской сущности! И это пытаются выдать за прогресс.

Но, хотя нам пытаются внушить, что идеи трансгуманизма захватывают мир, я отказываюсь верить в это: многие страны и нации будут отстаивать и сохранять свои традиции.

К сожалению, человечеству свойственно наступать на одни и те же грабли, проходя через разные этапы своего развития. Какие-то государства расплачиваются за совершенные ошибки веками. Иногда расплачиваются своим будущим - детьми.

Но любое обновление возникает только тогда, когда процесс дойдет до последнего предела, за которым наступает катарсис. Может, и мы всей планетой сейчас идем к катарсису?

Паоло Коэльо как-то сказал: "Все всегда заканчивается хорошо. Если все закончилось плохо, значит это еще не конец!".