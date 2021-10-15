Новак: Россия сможет занять не менее 20% мирового рынка водорода

При наличии необходимых технологий, готовых продуктов и кадров Россия в будущем сможет занять не менее 20 процентов мирового рынка водорода, считает вице-премьер Александр Новак. "Это позволит в будущем при уменьшении роли углеводородов обеспечить диверсификацию нашего экспорта", - заявил он, выступая на стратегической сессии по развитию в стране водородной энергетики.

Производство водорода в мире растет примерно на 3-4 процента в год, рассказал зампред правительства. С учетом аммиака сейчас производится и потребляется 116 миллионов тонн. Но мирового рынка энергетического водорода пока не существует, и среди мировых экспертов нет единого мнения о его потенциальных объемах. Диапазон оценок, отметил Новак, достаточно широкий - от нескольких десятков миллионов до почти 700 миллионов тонн в год к середине века.