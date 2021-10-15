Пациенты рассказали о трех первых симптомах рака кишечника

Как известно, многие онкологические заболевания на ранней стадии протекают бессимптомно. Однако рано или поздно болезнь себя выдает. Когда опухоль прорастает в ткани кишечника, больные обращаются к специалистам с рядом жалоб.

Как рассказал хирург-колопроктолог многопрофильного онкологического центра Артур Куликов, ориентируясь на жалобы пациентов, тошнота или рвота, вздутие живота, спастические боли (колики) в области кишечника являются ранними симптомами рака тонкой кишки.

"Затем больной начинает терять вес, появляется кишечное кровотечение", - рассказал врач в интервью aif.ru.

Специалист отметил, что "вздутие живота, рвота, обезвоживание" наблюдаются, когда опухоль сильно разрастается, перекрывая просвет кишки и провоцируя непроходимость.

"В некоторых ситуациях новообразование может разорвать стенку кишечника", - предупредил Артур Куликов.

В этой ситуации больному необходима экстренная операция.