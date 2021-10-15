Патриарх Кирилл наградил Вячеслава Бутусова церковным орденом

Церковным орденом Серафима Саровского III степени награжден известный рок-музыкант Вячеслав Бутусов. Патриарх Кирилл поздравил его с 60-летием. Награда вручена "за участие в различных общественных и благотворительных проектах".

"Ваше имя хорошо известно как в нашей стране, так и за ее пределами. В своем творчестве Вы затрагиваете такие вечные темы, как добро и зло, говорите о правде и справедливости, предлагаете слушателям задуматься над самыми важными для каждого человека вопросами бытия", - сказано в поздравлении патриарха, опубликованном на официальном сайте Церкви.

Русский рок - особенно его славная, травимая в конце 80-х официальными держимордами, часть - всегда был связан с христианскими мотивами. Достаточно вспомнить знаменитые "Прогулки по воде" бутусовского Nautilus Pompilius:

"Видишь там, на горе, возвышается крест.

Под ним десяток солдат. Повиси-ка на нем.

А когда надоест, возвращайся назад,

гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной!"

Эти строки часто цитируют образованные священники, чья молодость пришла на 80-90-е годы. Евангельских аллюзий в песнях Бутусова не счесть, начиная с "Заржавело твое золото". В песнях группы "горького альтруизма" часто чувствовалась христианская энергетика и смыслы.