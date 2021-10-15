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15.10.2021 01:38
Рубрика: Культура

Первая премьера Манижи после Роттердама

Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Столичный выпуск № 236(8587)
Почти пять месяцев от Манижи ждали новых песен и продолжения интриги: разовьет ли она успех и идеи своего конкурсного номера "Русская женщина", объединившего русский фольклор, электронные ритмы трип-хопа и феминистический текст, где вволю было пафоса и самоиронии?! Тем более что из этой причудливой чехарды ритмов, бесшабашной актерской игры и почти частушечной стилистики вполне можно было создать новый модный тренд. И поехать с такими песнями в духе "коня на скаку остановит, в горящую избу войдет" с гастролями по Европе. Да и у нас можно было бы выступать - хоть в Comedy Club, хоть на танцевальных вечеринках. Но Манижа снова все запутала...
Манижу запомнили на "Евровидении" яркой и самобытной. Сможет ли она остаться такой? Фото: manizha/ instagram.com Манижу запомнили на "Евровидении" яркой и самобытной. Сможет ли она остаться такой? Фото: manizha/ instagram.com
Манижу запомнили на "Евровидении" яркой и самобытной. Сможет ли она остаться такой? Фото: manizha/ instagram.com

"Евровидение" ведь не заканчивается финалом, а наоборот, для конкурсантов многое с него только начинается. Вот и победители - итальянский квартет Maneskin - теперь поедут в большой концертный тур по Европе, в избытке предложений и у болгарки Виктории, и у азербайджанки Эфенди. Наша Манижа Роттердаму тоже понравилась, а ее клип всего за месяц собрал 7 миллионов просмотров. Нужно было также "ковать железо, пока горячо", ведь даже те, кому "Русская женщина" категорически не приглянулась (любопытно, что таких скептиков в России оказалось намного больше, чем в Европе), признавали, что у Манижи есть композиторский и вокальный дар, оригинальность мышления, артистизм и шарм - а куда сегодня без них на сцене?! Хотелось продолжения, но, увы, его пока не последовало. И воспользоваться конкурсом как поводом для эффектной раскрутки Манижа пока так и не смогла: концерты отменялись из-за пандемии, а фестиваль "Дикая мята", куда она после "Евровидения" была срочно командирована организаторами в качестве хэдлайнера, вынужденно перенесли на 2022 год.

Фото: EPA/PAUL BUCK
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Ситуацию мог спасти новый альбом. Но этого не произошло: судя по трек-листу, Манижа на кураже после Роттердама выпустила Russian Woman Show не для того, чтобы наполнить его новыми сочными песнями, способными развить успех, а собрала в основном свои недавние хиты. Есть здесь и номер для "Евровидения", записанный уже на концерте в России, и опубликованный еще в мае сингл "Держи меня, земля" - этнические и печальные, гнетущие, но очень личные и мудрые ориентальные распевы, которые вряд ли попадут в европейские хит-парады. И основанный на традициях фолка "Ваня". Все они уже хорошо известны. А вот новинок оказалось лишь две. Зато обе - при участии молодого классического пианиста и композитора Кирилла Рихтера. Это фортепианная кавер-версия песни "Самолеты улетают" из репертуара Аллы Пугачевой. И соул-трек Stand Up. Все сделано стильно: искренне и душевно спето, актуально аранжировано. Но все-таки после "Евровидения" мы ждали от Манижи снова чего-то неформатного и максимально самобытного. Впрочем, время на то, чтобы рискнуть и вновь стать ни на кого не похожей, у нее еще есть...

Кстати

Уже объявлено, что "Евровидение"-2022 пройдет в Турине, выигравшем право проведения конкурса у 16 итальянских городов. Полуфиналы состоятся 10 и 12 мая. Гранд-финал на арене PalaOlimpico - уже 14-го. Несколько стран, в частности Бельгия, уже назвали своих конкурсантов. Кто будет представлять Россию, пока не определено.

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