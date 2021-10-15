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15.10.2021 11:53
Рубрика: Культура

Первую книгу Владимира Маяковского "Я" продали за 1,3 млн рублей

Текст: Наталья Лебедева
Фото: Аукционный дом "Литфонд"

Аукционный дом "Литфонд" провел торги редких книг и автографов Серебряного века. С молотка ушли около 250 раритетов, среди которых было много дебютных книг культовых поэтов. Общая выручка превысила 15 млн рублей.

Самый неожиданный результат показала дебютная книга стихов Владимира Маяковского "Я", вышедшая в свет в 1913 году тиражом 300 экземпляров. Это издание - редкий гость на аукционах и всегда вызывает повышенный интерес коллекционеров. Уникальность экземпляра, выставленного на торги, в том, что на его обложке с рисунком галстука работы Маяковского видна подкраска, с высокой вероятностью сделанная рукой поэта. А на внутренней стороне обложки сохранилась дарственная надпись художника Льва Шехтеля архитектору Марии Мочальской.

Стартовая цена лота составляла 600 тысяч рублей, однако в ходе торгов она выросла более чем в два раза, до 1,3 млн рублей.

Еще один сборник стихов Маяковского "Для голоса" ушел за рекордные 1,8 млн рублей, в десять раз увеличив стартовую цену. Книга в оформлении Эль Лисицкого была издана в 1923 году в Берлине, где в то время находились и поэт, и художник.

Фото: Аукционный дом "Литфонд"

"Это настоящий образец книжного искусства в исполнении Лисицкого, новатора-художника, архитектора, мастера фотографии. Издание является примером оригинальных конструктивистских и композиционных решений Лисицкого и идеально сочетается с ритмикой поэзии Владимира Маяковского", - рассказывают в "Литфонде".

Особую ценность изданию добавил тот факт, что оно принадлежало семье Эль Лисицкого. На последнем пустом листе сохранилась надпись, сделанная карандашом: "Этот экземпляр книги "Для голоса" принадлежал Софи Лисицкой-Кюпперс и находился в нашей семье. Сергей Лисицкий. 11.02.2010. г. Кейсария".

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