Песков подтвердил планы визита Вучича в Россию

Президент Сербии Александр Вучич собирается в Россию. Точную дату визита в Кремле сообщат позже.

Вучич ранее заявил, что обсудит с российским президентом цену на газ для Сербии на личной встрече 25 ноября. "Да, визит Вучича в Россию готовится. О точных датах своевременно сообщим", - сказал ТАСС, отвечая на вопрос, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На днях вице-премьер Юрий Борисов заявил, что надеется на заключение до конца 2021 года долгосрочного договора на поставку газа из России в Сербию.