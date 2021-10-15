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15.10.2021 14:07
Рубрика: Власть

Подозреваемым в экстремизме запретят работать пилотами и стюардами

Текст: Владислав Куликов
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, фактически спускающую с неба на землю пилотов и бортпроводников, заподозренных в экстремизме.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, Воздушный кодекс предлагается дополнить положениями, согласно которым будет запрещено принимать на должности авиационного персонала граждан, включенных в перечень лиц, в отношении которых имеется информация об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Экстремистам запретят руководить религиозными организациями

"Данный перечень формируется Федеральной службой по финансовому мониторингу. Основанием для включения человека в данный список является в первую очередь привлечение к уголовной ответственности по статьям УК, наказывающим за террористические или экстремистские преступления", - пояснил Владимир Груздев.

Он рассказал, что в этот список, в частности, попадают осужденные за публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.

"Таким образом, нарушающие закон публикации в социальных сетях, в том числе направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, сделают для нарушителя невозможной карьеру в авиакомпании. Он не сможет работать ни пилотом, ни бортпроводником. Инициатива направлена на реализацию требований стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в части обеспечения защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства", - резюмировал Владимир Груздев.

Между тем, как поясняют эксперты, в данный перечень попадают также фигуранты уголовных дел по фактам терроризма и экстремизма. Для внесения человека в список Росфинмониторинга достаточно процессуального решения о признании человека подозреваемым по соответствующим статьям УК. Если обвинения снимут или вынесут оправдательный приговор, человека из списка исключат. Но пока он официально будет находиться в статусе подозреваемого, летать не сможет.

Власть Безопасность Правоохранительная система Законодательство о борьбе с терроризмом и экстремизмом

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