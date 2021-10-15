Представлена видеоплатформа VK Видео

Российская компания VK представила новую видеоплатформу - VK Видео. Она объединит видеоресурсы соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", сообщили на пресс-конференции VK Launch в Москве.

Пользователи VK Видео получают доступ к единой библиотеке видеоконтента. Рекламодатели и правообладатели - к видеоаудитории компании через единую платформу, а также набор инструментов для анализа статистики потребления и монетизации.

VK Видео объединяет технологии в рамках единой видеоплатформы: адаптивный стриминг, кросс-платформенный плеер, качество 4К, оптимизированные сетевые протоколы и технологии доставки контента. А также в состав новой единой видеоплатформы включены новые технологические решения в области доставки и потребления видео, поддержка новых сетевых протоколов по ускорению доставки и потребления контента, новая единая платформа персональных рекомендаций видео. Среди обновлений и запущенные совместно с командой рекламных технологий новые форматы монетизации и решения в области повышения дохода от In-Stream видео и качества видеоинвентаря.

В VK Видео зрителям будет доступна новая широкая библиотека. Она включает фильмы, сериалы, мультфильмы, телешоу, которые можно смотреть бесплатно в высоком качестве. Для удобства весь контент будет распределен по тематическим разделам видеовитрины - например, "Фильмы", "Сериалы", "Спорт", "Детям" и "Трансляции". Также пользователи получат доступ к обновленному разделу "Мои видео": там можно будет найти свои трансляции и загруженные видео, вернуться к роликам в "Закладках" или с отметкой "Нравится", проверить историю просмотров.

Новая поисковая платформа поможет быстро найти ролик - среди всей библиотеки, в отдельной категории или плейлисте. Ранжирование результатов поиска будет опираться в том числе на сигналы рекомендательной системы и сократит путь пользователя от запроса до клика на подходящее видео.

Видеовитрина уже доступна для пользователей "ВКонтакте". Позже она появится в других видеосервисах экосистемы VK.