Преступник убил пять человек из лука в Норвегии

Пять человек погибли в результате атаки вооруженного луком и стрелами злоумышленника в норвежском городе Кунгсберг. Массовое убийство в тихой и благополучной североевропейской стране вызвало значительный резонанс не только из-за применения преступником весьма экзотического оружия, но прежде всего из-за нахлынувших на норвежцев воспоминаний о трагических событиях десятилетней давности - кровавом теракте с десятками жертв, который в 2011 году совершил ультраправый экстремист Андерс Брейвик.

До сих пор власти Норвегии не определились с тем, являлось ли произошедшее нападение на людей в Кунгсберге терактом. Мотивы арестованного по горячим следам убийцы, который вечером у местного супермаркета начал расстреливать из лука ни в чем не повинных людей, до сих пор изучает полиция. На данный момент известно, что нападавшему 37 лет и он подданный Дании, который постоянно жил в Норвегии. По сведениям правоохранителей, преступник исповедовал ислам и "был известен" полиции. Это обстоятельство, как пишет норвежская пресса, может указывать на его возможную радикализацию в качестве главного фактора, толкнувшего злоумышленника на массовое убийство.

Хронология ЧП уже восстановлена по минутам: в 18.12 в полицию Кунгсберга поступили первые сообщения о том, что неизвестный человек с оружием находится в городе. Уже спустя шесть минут, по словам начальника местной полиции Эйвинда Оса, правоохранители обнаружили подозреваемого и "вступили с ним в конфронтацию". Впрочем, задержать лучника сразу не удалось и именно с этого момента начали появляться первые жертвы: в течение следующих двадцати минут от выпущенных стрел погибли четыре женщины, один мужчина, а еще два человека были серьезно ранены. Все погибшие были в возрасте от 50 до 70 лет, уточнил телеканал Euronews. Только тридцать минут спустя преступника удалось арестовать. При нем, помимо лука, был обнаружен нож, который тот также использовал при нападении.

Полиция Норвегии назвала терактом убийство пяти человек в Кунгсберге. Фото: AP

Предчувствуя шок, который могут вызвать у населения Норвегии подробности массового убийства, представитель местной полиции Уле Бредруп Северуд обратился к очевидцам с просьбой не публиковать фото и видео трагедии в соцсетях. В свою очередь, премьер Норвегии Эрна Сульберг назвала инцидент "ужасающим" и как могла попыталась успокоить подданных королевства. "Я знаю, что много людей боятся, но важно подчеркнуть, что полиция взяла все под свой контроль", заявила покидающая в ближайшее время свой пост глава правительства.

Предотвратить панику - а ее признаки начали быстро распространяться в местных соцсетях из-за слухов о якобы замеченных в стране других лучниках - действительно важно. Из памяти норвежцев еще не истерлись жуткие события 22 июля 2011 года, во время которых в Осло и на острове Утейя от рук экстремиста Брейвика погибли 77 человек, а 151 получили ранения.

Представитель норвежской полиции обратился к очевидцам с просьбой не публиковать фото и видео трагедии в соцсетях

Тогда убийца использовал традиционный "набор террориста" - мощные бомбы, самозарядный карабин и пистолет. Возможно, что на этот раз преступник, столкнувшись с трудностями при попытке достать огнестрельное оружие (для этого в Норвегии требуется специальная лицензия), пошел нетрадиционным путем, выбрав в качестве орудия убийства лук. Как показали события в Кунгсберге, его смертоносность с учетом того, что средняя скорость полета стрелы современного лука достигает 240 километров в час, также оказалась трагически высокой.