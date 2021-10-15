Путин назвал российских миротворцев гарантом перемирия в Нагорном Карабахе

Даже плохой мир лучше, чем хорошая война, а всякая ссора красна миром, заявил президент России на саммите СНГ.

Владимир Путин заметил, что плохо, когда противоречия приводят к острым конфликтам между отдельными государствами - участниками СНГ, так, как случилось в прошлом году вокруг Нагорного Карабаха.

"При активном содействии нашей страны конфликт удалось остановить, и российский миротворческий контингент выступает гарантом достигнутого режима перемирия", - подчеркнул президент. При содействии России идет доставка гуманитарных грузов, разминирование - причем с обеих сторон, на территориях и Азербайджана, и Армении, - восстанавливаются системы жизнеобеспечения, оказывается медицинская помощь населению, в свои дома вернулись десятки тысяч беженцев, свыше 52 тысяч человек, заметил он.

"Все это еще раз подтверждает наши российские мудрости по поводу того, что даже плохой мир лучше, чем хорошая война, а всякая ссора красна миром", - продолжил Путин. И ключевая роль СНГ как раз в том, чтобы обеспечивать условия для мирного сотрудничества и совместной работы ради процветания и развития государств, повышения благосостояния граждан, заключил он.