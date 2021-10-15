Путин не будет встречаться с талибами

Президент России не планирует встречаться с талибами (представители запрещенного в РФ террористического движения - прим. "РГ"), которые в октябре приедут в Москву на консультации.

"Нет", - заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, на саммите СНГ Владимир Путин сказал, что с талибами (представители запрещенного в РФ террористического движения - прим. "РГ") нужно взаимодействовать, но не надо спешить с их признанием. Следует поддерживать процесс межафганского примирения и стремиться к нормализации обстановки.