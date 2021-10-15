Путин предложил СНГ принять заявление против вмешательства в выборы

Утвердить совместное заявление о защите избирательных прав и гарантиях электорального суверенитета предложил президент России на заседании Совета глав государств СНГ, которое прошло в режиме видеоконференции.

Этот документ - инициатива России, сказал Владимир Путин. В нем страны СНГ выражают приверженность ключевым принципам международного права, касающимся уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела, включая избирательные процессы.

В сентябре в России были выборы в Госдуму, напомнил Путин, "голосование прошло в строгом соответствии с законом и при высокой явке". "Важно и далее твердо защищать и поощрять реализацию избирательных прав и свобод через поддержку устойчивых демократических институтов и принципа верховенства права. В этой работе готовы к самому тесному сотрудничеству с партнерами по СНГ", - заверил он.