Путин призвал не спешить с признанием талибов

С талибами (представители запрещенной в РФ террористической организации - прим. "РГ") нужно взаимодействовать, считает президент России. Но "не нужно пока торопиться с официальным признанием", сказал он.

Выступая на саммите СНГ, Владимир Путин также заметил, что переходное правительство в Афганистане не отражает, к сожалению, всей палитры общества​​​. "Вместе с тем объявлено о намерении провести всеобщие выборы, принимаются меры по возобновлению работы органов госуправления. И мы вместе в рамках СНГ будем отслеживать, чтобы эти обещания подкреплялись делами, следить за этим", - подчеркнул он.

"Несмотря на обещания бороться с наркопроизводством, в реальности талибам (представители запрещенной в РФ террористической организации - прим. "РГ") - не знаю, удастся, хотят они этим заниматься или не хотят", - сказал президент. "Сегодня будет непросто отказаться от такого источника доходов, тем более в условиях кризисной ситуации в афганской экономике", - полагает он.

"Нужно поддерживать процесс межафганского примирения и вообще стремиться к нормализации обстановки в этой стране. И мы все можем содействовать возобновлению работы расширенной тройки, имеется в виду Россия, США, Китай с участием Пакистана, а также московского формата, в котором участвуют ключевые страны региона, включая центральноазиатские", - заявил Путин. В самое ближайшее время, в октябре, готовится встреча в рамках этих механизмов в Москве.