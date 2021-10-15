11 домов на юге Москвы будут обеспечены газоснабжением по резервной схеме

Для ликвидации возгорания на ГРП "Виллар" на улице Грина в районе Северное Бутово была прекращена подача газа по подводящим газопроводам к 11 домам. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

"В настоящее время ведутся работы по переводу домов на резервную схему газоснабжения, - сообщает ведомство. - Эта работа может занять до 5 часов".

Напомним, что ранее днем произошло возгорание на газорегуляторном пункте "Виллар", находящемся на балансе ООО "Газпром газораспределение Москва", на улице Грина в районе Северное Бутово. Пожар ликвидирован.

По поручению мэра Москвы Комплексом городского хозяйства организована работа оперативного штаба по ликвидации последствий возгорания. На месте работают городские службы.