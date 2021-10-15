Денис Проценко: Ситуация с коронавирусом близка к критической

Ситуация в инфекционных госпиталях из-за новой вспышки коронавируса становится все более наряженной. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главврач 40-й московской больницы "Коммунарка" Денис Проценко.

"Оперативный анализ показывает, что дельта-штамм стал доминирующим. У него более высокая контагиозность, у пациентов заболевание протекает иначе, наработанные алгоритмы лечения и протоколы работают не так эффективно. Потому много тяжелых пациентов в реанимациях", - подчеркнул Денис Проценко.

По его мнению, основная проблема заключается в низком уровне вакцинации. Он рекомендовал привиться всем, кто этого еще не сделал. Второй важной мерой он считает программу экспресс-тестов на ковид, которая внедрена в Москве. Также Денис Проценко заявил о важности масочного режима и добавил, что даже во второй год пандемии есть люди, которые несерьезно относятся к ней.

"Чувствую, что в разъяснительном плане мы все с вами сильно не дорабатываем. Ситуация если не критическая, то близка к этому", - резюмировал Денис Проценко.