Дольщики домов у аэропорта "Внуково" смогут въехать в квартиры

Радиолокационный комплекс на позиции "Зименки" получил разрешение на ввод в эксплуатацию, что позволит решить вопрос более 1,4 тысячи дольщиков ЖК "Филатов Луг". Их дома в кратчайшие сроки также введут в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя.

Строительство и реконструкция радиолокационного комплекса велась с начала текущего года. На финальной стадии строительства у Росавиации возникли вопросы к этажности домов, это могло повлиять на безопасность полетов. Уже построенные дома около двух лет не вводились в эксплуатацию.