Ивановская область стала лидером в ЦФО по динамике инвестиций

Территории опережающего социально-экономического развития, индустриальные парки, а теперь - и особая экономическая зона, решение о создании которой в конце сентября 2021 года приняло правительство России. Все эти преференции помогают промышленникам в реализации проектов, а Ивановской области - в привлечении новых инвесторов.

В городе Родники уже успешно работает индустриальный парк с готовой инфраструктурой. Это самый крупный парк в регионе - в нем 57 резидентов и 2716 рабочих мест. Кроме него в области действуют еще три индустриальных парка - в Кинешме, где работают 37 резидентов и создано 1500 рабочих мест; частный индустриальный парк "Иваново-Вознесенск", насчитывающий 152 резидента и 1900 сотрудников, и созданный в дополнение к нему индустриальный парк "Меланж": 144 резидента и 2350 рабочих мест.

В небольших моногородах Наволоки и Южа созданы территории опережающего социально-экономического развития. В ТОСЭР "Южа" зарегистрировано 10 резидентов, в ТОСЭР "Наволоки" - 14. Резидентов ТОСЭР привлекают существенными налоговыми льготами.

Особой экономической зоне "Иваново" только предстоит внести свой вклад в серьезную, кропотливую работу по привлечению капитала в регион. Территория площадки ОЭЗ в границах города Иваново - более 50 гектаров, еще 100 гектаров отведено под нее в Родниках. На начальном этапе в ОЭЗ заявлено пять инвестиционных проектов с текстильной специализацией.

Областные власти не раз отмечали: Ивановская область уже второй год подряд занимает лидирующие позиции в России и в ЦФО по приросту объема инвестиций в основной капитал. По итогам 2020 года рост составил 114,5%, восьмое место в России и первое - в ЦФО. Это итог целенаправленной работы по созданию благоприятного инвестиционного климата вкупе с региональными и федеральными мерам поддержки для всех предприятий, работающих в регионе.

- Это позволяет сохранить не только финансовую стабильность для наших компаний, но и несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в стране продолжать инвестировать в производство, запускать новые проекты и создавать рабочие места. Среди уже реализованных в 2020-2021 годах крупных проектов - новый производственный корпус предприятия "Стеллини.ру" с объемом инвестиций 300 млн рублей. Проект по созданию вязального участка реализован на предприятии "МИРтекс", общая сумма затрат только на закупку оборудования составила более 220 миллионов рублей. Компания "Центр развития моногорода" инвестирует свыше 400 миллионов рублей в высокотехнологичное производство широких хлопчатобумажных тканей для домашнего текстиля. Запущено производство нетканого фильтрующего материала в компании "Родники-Текстиль". Сейчас при поддержке Агентства по привлечению инвестиций в Ивановской области продолжается реализация более 30 проектов в текстильной отрасли на общую сумму почти 21 млрд рублей, - рассказала "РГ" директор регионального департамента экономического развития и торговли Людмила Бадак.

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям легкой промышленности Ивановской области только за первое полугодие 2021 года составил свыше полумиллиарда рублей, или 147,3% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Комплексная поддержка инвесторов организована в Агентстве по привлечению инвестиций в Ивановскую область, напомнили в правительстве региона.