Ивановские предприятия лепрома в 2021 году нарастили продажи на треть

- По данным Росстата за восемь месяцев 2021 года объем отгруженной продукции легпрома в регионе вырос почти на 30 процентов к уровню прошлого года, - сказал Воскресенский. - Немаловажно, что наши предприятия, наверное, первыми в стране отреагировали на новые тяжелые условия: пандемия, разрыв цепочек поставок, сложности продаж по традиционным каналам. За 2020 год Ивановская область стала региональным продавцом номер один после Москвы и Санкт-Петербурга на крупнейшем маркетплейсе страны - Wildberries.
Ивановская область отгружает пятую часть годового объема продукции легкой промышленности в России. Регион производит 86 процентов хлопчатобумажных тканей и 90 процентов медицинской марли в стране. Местные предприятия контролируют около 70 процентов рынка постельного белья и трикотажных полотен, а также более половины рынка х/б пряжи.
Глава региона напомнил о том, как ивановский бизнес подставил плечо медикам во время пандемии COVID-19. Производство масок и защитных костюмов весной 2020 года было развернуто в кратчайшие сроки.
- Буквально за два месяца мы переориентировались. В пик пандемии производили более 20 миллионов масок и миллион защитных костюмов, - добавил Станислав Воскресенский. - Я очень горжусь нашими предприятиями текстильной и швейной промышленности. Были серьезные трудности, но они справились.
Легкая промышленность и в Ивановской области, и в целом в стране - очень высококонкурентная сфера.
- Цена ошибки - уход с рынка. Но так и должно быть. Именно высокая конкуренция и позволяет добиваться достойных результатов, - заключил ивановский губернатор.