Ивановские предприятия лепрома в 2021 году нарастили продажи на треть

Текстильные и швейные фабрики региона за восемь месяцев отправили заказчикам почти на 30 процентов больше продукции, чем год назад. Об этом рассказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на всероссийском отраслевом форуме "Мануфактура 4.0". В течение двух дней эксперты обсуждали в Иванове проблемы и перспективы легкой промышленности.

- По данным Росстата за восемь месяцев 2021 года объем отгруженной продукции легпрома в регионе вырос почти на 30 процентов к уровню прошлого года, - сказал Воскресенский. - Немаловажно, что наши предприятия, наверное, первыми в стране отреагировали на новые тяжелые условия: пандемия, разрыв цепочек поставок, сложности продаж по традиционным каналам. За 2020 год Ивановская область стала региональным продавцом номер один после Москвы и Санкт-Петербурга на крупнейшем маркетплейсе страны - Wildberries.

Ивановская область отгружает пятую часть годового объема продукции легкой промышленности в России. Регион производит 86 процентов хлопчатобумажных тканей и 90 процентов медицинской марли в стране. Местные предприятия контролируют около 70 процентов рынка постельного белья и трикотажных полотен, а также более половины рынка х/б пряжи.

Глава региона напомнил о том, как ивановский бизнес подставил плечо медикам во время пандемии COVID-19. Производство масок и защитных костюмов весной 2020 года было развернуто в кратчайшие сроки.

- Буквально за два месяца мы переориентировались. В пик пандемии производили более 20 миллионов масок и миллион защитных костюмов, - добавил Станислав Воскресенский. - Я очень горжусь нашими предприятиями текстильной и швейной промышленности. Были серьезные трудности, но они справились.

Легкая промышленность и в Ивановской области, и в целом в стране - очень высококонкурентная сфера.

- Цена ошибки - уход с рынка. Но так и должно быть. Именно высокая конкуренция и позволяет добиваться достойных результатов, - заключил ивановский губернатор.