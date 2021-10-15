Ивановские производители тканей и одежды стали лидерами онлайн-торговли

Ивановские предприятия первыми в стране отреагировали на новые тяжелые условия: пандемия, разрыв цепочек поставок, сложности продажи по традиционным каналам торговли, - и всего за год смогли выбиться в лидеры онлайн-торговли.

- Ивановская область является крупнейшим региональным продавцом на крупнейшей электронной площадке страны Wildberries. За девять месяцев текущего года продажи достигли 12 миллиардов рублей. Это в девять раз больше, чем в 2019 году и больше чем удвоение по сравнению с прошлым годом. Прежде всего это заслуга наших предприятий, - подчеркнул глава региона Станислав Воскресенский, выступая на Всероссийском форуме легкой промышленности в Иванове. Он отметил, что легкая промышленность - высококонкурентная отрасль, и цена ошибки здесь - уход с рынка. Вместе с тем прямо в ходе пленарной сессии Воскресенский обозначил ряд проблемных моментов онлайн-торговли и попросил генерального директора Wildberries в России Татьяну Бакальчук разобраться с ними, в частности, речь шла о штрих-кодах, которые важны для маркировки текстильных товаров.

- Уже создана рабочая группа по этой проблеме, - ответила Татьяна Бакальчук и пообещала приехать в Иваново для проведения тематической сессии для местных промышленников.

В рамках экспертных сессий форума представители сразу нескольких ивановских предприятий отметили, что даже если история их производств насчитывает сотни лет, это не значит, что нельзя найти подход к современному покупателю. Ярким примером такого успеха стали известные "Шуйские ситцы", которые с уверенностью называют ивановским брендом, компании "Золотое руно", "Спецтекс37" и ряд других компаний. При этом помимо именитых и известных далеко за пределами страны ивановских производителей на онлайн-рынки выходят и другие продавцы: за последний год их число выросло в три раза и составило почти 4,5 тысячи.

Помимо Wildberries, ивановские товары успешно продвигаются на площадке Ozon: здесь их продажи выросли почти в пять раз, а оборот достиг 1,2 миллиарда рублей.

На форуме представителям текстильных предприятий показали возможности других маркет-плейсов. Ивановские товары ждут на площадках Сбермаркета и Яндекс-маркета. Озвученные преимущества каждого производители текстильной столицы России еще обсудят, и кто знает, насколько оборот этих предприятий вырастет благодаря онлайн-ритейлу в следующем году.