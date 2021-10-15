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Рубрика: Экономика

К открытию станции БКЛ "Аминьевская" облагородят прилегающую территорию

Текст: Ирина Огилько
Фото: Комплекс городского хозяйства г. Москвы Фото: Комплекс городского хозяйства г. Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства г. Москвы

Очаковское шоссе, остававшееся долгие годы захолустьем на западе Москвы, начинает приобретать столичный вид. Вместо еле горящих фонарей, узких тротуаров и носящихся с безумной скоростью машин, теперь будут удобные и светлые пешеходные дороги, шоссе сузят так, что носиться по нему станет невозможно. Причина перемен - благоустройство территории к открытию Большой кольцевой линии метро "Аминьевская".

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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Метро в этом районе, заселенном в основном в 1960-1970 годы переселенцами из центра столицы и рабочими, получившими квартиры за труды, обещали построить еще в 80-е годы прошлого века. Многим переселенцам даже показывали примерное место строительства будущей станции метро.

И вот долгожданное метро приходит. Расположено оно будет вдоль проходящего рядом Аминьевского шоссе. А чтобы жителям было комфортней идти к подземке от своих домов, приводят в порядок и прилегающие дороги и улицы. До конца года завершится первый этап благоустройства, который идет на Очаковском шоссе, части Матвеевской улицы, Проектируемом проезде № 3631. Выполнено уже более половины запланированных работ.

Как рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы, под землю уже убрали воздушные кабельные линии, проложили дополнительную ливневую канализацию, чтобы больше здесь не создавались затопления во время дождей. Хотя, несмотря на проведенные работы, на том же перекрестке между Очаковским шоссе и Проектируемым проездом все еще во время дождей собирается внушительная и глубокая лужа.

Скоро завершится устройство газона и тротуаров с асфальтовым и плиточным покрытием. До конца года на прилегающей к новой станции БКЛ территории установят десять современных остановочных павильонов с беспроводной сетью и зарядными слотами для гаджетов, три навигационные стелы. Станет на этой территории и светлее, так что в вечерние часы будет безопасно гулять - здесь установят более 360 фонарей с энергосберегающими светильниками. Планируют высадить и около 190 деревьев.

Очаковское шоссе Фото: Комплекс городского хозяйства г. Москвы

Так как на дворовых территориях есть детские площадки, то и их приведут в порядок. Чтобы заинтересовать жителей спортом, обустроят еще две новые спортивные площадки. На поле, где местные жители выгуливают собак, сделают специальную зону выгула. В настоящее время на всех площадках выполнено устройство основания и уложен нижний слой резинового покрытия.

На этом работы не закончатся. До сентября следующего года работы проведут на втором участке Матвеевской улицы - от дома № 6 до улицы Веерной. Заменят покрытие проезжей части и тротуаров, установят шесть современных остановочных павильонов, навигационные стелы, скамейки и урны, смонтируют 310 новых опор освещения. Территорию дополнительно озеленят. Общая площадь благоустройства составит более 26 гектаров.

ул. Матвеевская Фото: Комплекс городского хозяйства г. Москвы
В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро Реконструкция дорог в Москве

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