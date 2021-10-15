Ликсутов показал, как работает система Face Pay в московском метро

"Прозрачные очки и маски не станут помехой для распознавания лица пассажира, если хотя бы 40% его лица остаются открытыми, - объяснил вице-мэр. - Если же закрыта большая часть лица, то потребуется чуть больше времени для распознавания пассажира. При проходе через турникет сдвиньте вниз маску - тогда система распознает вас быстрее. Также, например, когда вы используете Face ID для оплаты покупок или счета в кафе, вы также приоткрываете лицо, чтобы смартфон вас узнал".
Чтобы воспользоваться новой системой, достаточно привязать свою банковскую карту и карту "Тройка" к приложению "Метро Москвы". Необходимо скачать его последнюю версию и сдать биометрию, то есть просто попозировать перед камерой смартфона, чтобы система вас запомнила и легко узнавала.
Подробную инструкцию и подробности о работе системы можно узнать здесь.