Лжекоммунальщики вымогали с пенсионеров деньги за мнимую чистку вентиляции

В Москве задержали группу лжекоммунальщиков. Мошенники проникали в квартиры пенсионеров под предлогом необходимости прочистки вентиляционных каналов. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы.

За свои услуги мошенники требовали плату в размере от 7,5 до 12 тысяч рублей. После получения денег они имитировали профилактические работы, а затем скрывались.

Как предупреждают представители комплекса, сотрудники коммунальных служб приходят без предупреждения только в случае аварийной ситуации. Остальные выезды осуществляются только по заявке граждан, время приезда согласовывается.

О плановых проверках жителей предупреждают заранее: объявление размещается на информационном стенде в подъезде и на сайте компании, которая проводит проверку.

Кстати, если вы не вызывали мастера, позвоните в Единый диспетчерский центр по номеру +7 (495) 539-53-53 и уточните, запланирован ли визит специалиста. В противном случае не открывайте дверь незнакомцам. Если мошенники уже в квартире - вызовите полицию.