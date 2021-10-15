Музей звучащей литературы откроется в Москве

В пятницу на оргкомитете по празднованию столетнего юбилея Музея истории российской литературы директор музея Дмитрий Бак рассказал, что в первую усадьбу Морозова в районе Шелапутинского переулка переедут богатейшие аудиоматериалы из фондов ГМИРЛИ.

"Мы откроем на Таганке новый фондово-экспозиционный комплекс "Морозовский квартал". Помимо хранилища для наших обширных коллекций там будут четыре фондовых музея: русского языка, детской литературы, книжной культуры и главное - первый в мировой практике музей звучащей литературы, основанный на богатейшей коллекции архивных звукозаписей голосов писателей: от Льва Толстого до Беллы Ахмадулиной", - передает ТАСС слова Дмитрия Бака. В том числе голоса Есенина, Гумилева, Мандельштама.

Многие записи до недавнего времени хранились в мемориальных домах. Когда записи переедут, на освободившихся площадях откроются три новых музея: Дом Аксаковых, Музей-квартира первого наркома просвещения А. В. Луначарского, музей легендарного издательства-салона Евдоксии Никитиной "Никитинские субботники".