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Рубрика: Культура

"Провинциальные танцы" снова приедут в Москву

Текст: Валерий Кузнецов
Фото: Пресс-служба Екатеринбургского театра современной хореографии Фото: Пресс-служба Екатеринбургского театра современной хореографии
Фото: Пресс-служба Екатеринбургского театра современной хореографии

Московский театр "Новая опера" начинает новую жизнь: опера снова протягивает руку дружбы балету и предоставляет свою площадку искусству contemporary dance.

Фото: iStock
Лондонский "Ковент-Гарден" открыл свой первый сезон после локдауна

В рамках нового ежегодного проекта Dance-резиденция в конце ноября на сцене "Новой оперы" стартуют большие гастроли Екатеринбургского театра современной хореографии "Провинциальные танцы" под руководством Татьяны Багановой. Это один из первых крупных авангардных коллективов, пионеров современного танца в России, сделавший Екатеринбург международно признанной столицей contemporary dance. Театр отмечает три десятилетия своей работы, за это время он стал лауреатом многих международных фестивалей в России и за рубежом. Его создательница Татьяна Баганова - лауреат "Золотой маски", обладательница престижных премий конкурсов в Париже и Ганновере.

О феномене уральского современного танца говорит критик Лариса Барыкина: "Российскому современному танцу всего тридцать лет, и родился он, как известно, не в Москве и не в Санкт-Петербурге. Мощные охранительные традиции и неистовая любовь к классическому балету долгое время подавляли в столицах движение в сторону нового танца. Поэтому исходной сценической площадкой для становления российского contemporary dance стал Урал. Главные танцтруппы возникли в трех уральских городах: Екатеринбурге, Перми и Челябинске".

Гастроли откроются 24 и 25 ноября показом знаменитой постановки Татьяны Багановой - "Весны священной" Игоря Стравинского. Этот "концептуальный балет-инсталляция" получил две премии "Золотая маска" - как лучший спектакль и лучшая работа художника. В один вечер с "Весной священной" пройдет еще один одноактный балет на музыку Стравинского - "Свадебка", версия 1999 года, тоже получившая "Золотую маску".

Проект Dance-резиденция будет продолжен спектаклем "Синяя Борода", созданным Татьяной Багановой по заказу American Dance Festival, "Приключениями сапожника Петра", вариациями на темы балета "Коппелия" "Девушка с фарфоровыми глазами" и фантазией Sepia по мотивам "Женщины в песках" Кобо Абэ. Гастроли "Провинциальных танцев" в Москве продлятся до 5 декабря.

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