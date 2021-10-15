Сергей Собянин рассказал о бюджете столицы, медицине и других вопросах

Новости

Минстрой подсчитал, сколько дворов нуждаются в благоустройстве 00:41
В Гвинее-Бисау предотвращен госпереворот 00:22
РКН соствил протокол на "Дождь" за отсутствие маркировки на материале 14.10.2021
Власти Германии признали непричастность РФ к росту цен на газ в Европе 14.10.2021
Росимущество и "Сириус" сформируют модель для решения земельных вопросов 14.10.2021
Ночью в столице усилится дождь 14.10.2021
Набиуллина рассказала, в чем хранит сбережения 14.10.2021
Москалькова: Права женщин подвергаются испытаниям, вызовам и угрозам 14.10.2021
Лавров обсудил с иранским коллегой восстановление "ядерной сделки" 14.10.2021
Более 218,5 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 14.10.2021
Собянин: Осенняя волна достаточно сложная, с высокой динамикой 14.10.2021
Ученые предупредили об опасном осложнении COVID-19 14.10.2021
Россия и Финляндия запустят поезда "Аллегро" для туристов 14.10.2021
Два московских ресторана получили две звезды Michelin 14.10.2021
Семь московских ресторанов получили звезду Michelin 14.10.2021
Власти Крыма намерены ввести в республике QR-коды 14.10.2021
Встреча Матвиенко и Кочановой состоялась в Санкт-Петербурге 14.10.2021
Сергунина: Гид Michelin - знак мирового признания московских ресторанов 14.10.2021
Валерия Леонтьева отпустили из больницы 14.10.2021
Собянин: Горжусь, что рестораны Москвы стали визитной карточкой города 14.10.2021
Более половины населения Мурманской области привились от COVID-19 14.10.2021
ВОЗ выступила за создание мировой платформы по борьбе с COVID-19 14.10.2021
Путин наградил пятерых жителей Якутии за помощь при тушении лесных пожаров 14.10.2021
ФАС оценила уровень наценки на продукты в торговых сетях 14.10.2021
Путин наградил Маслякова орденом 14.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
15.10.2021 00:15
Рубрика: Власть

Сергей Собянин рассказал о бюджете столицы, медицине и других вопросах

Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 236(8587)
В "Прямой эфир" ТВЦ мэр Москвы Сергей Собянин вчера вышел после почти полуторагодового перерыва - поправки в обычную жизнь внесла пандемия коронавируса. Прошло время, а вирус никак не отступает. Но есть немало и других вопросов, которые волнуют москвичей, и стало ясно, что говорить о них тоже нужно.

Начался разговор с проекта бюджета столицы, который накануне на этой неделе был одобрен на заседании президиума правительства Москвы. Дефицит в 300 миллиардов рублей, который заложен властями, по мнению мэра, носит больше технический характер и будет перекрыт дополнительными доходами города и остатками финансов.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Собянин объявил о запуске розыгрыша квартир среди прошедших вакцинацию

"Я надеюсь, что мы обойдемся без заимствований средств", - сказал Собянин. И объяснил, что его уверенность строится на том, что экономика города не просто уже оправилась от удара, нанесенного пандемией, но и превысила показатели доковидного 2019 года: "Это хорошая основа того, что город будет развиваться и все программы будут выполнены. Это важно знать бизнесу и всем горожанам".

Собянин согласен с тем, что москвичам мало знать, что все будет хорошо в общем, их волнуют своя больница, своя поликлиника, свои доходы. Поэтому город стремится решать и совершенно конкретные задачи. Например, поликлиника, расположенная в шаговой доступности, должна быть современной и обслуживать пациентов по самым современным стандартам. Для того чтобы это стало возможным, за короткое время решено реконструировать 200 поликлиник, построенных в 50-60-е годы прошлого века, - оставить от них только стены и создать на их базе новые амбулаторные центры. "Москвичи не верили, что из этого что-то получится, - говорил Собянин. - Но мы научились делать эти практически новые поликлиники, как пирожки - максимум за год, лучше - за полгода, а в среднем - за девять месяцев". В итоге комфортные поликлиники, в каждой из которых работают по восемь самых востребованных специалистов, в ближайшее время появятся по всему городу.

Продолжает столица заниматься и строительством новых стационаров. Отвечая на вопрос, зачем Москве так много больниц, мэр объяснил, что была попытка разместить новое оборудование, новые технологии в старых зданиях. Новые же скоропомощные стационары, многопрофильные и детские клиники строятся для того, чтобы обеспечить москвичам медицинскую помощь по всем направлениям мирового уровня. В том числе и онкологическую. Рост онкологических заболеваний, сказал мэр, во многом связан с увеличением продолжительности жизни москвичей - она уже под 80, а полмиллиона москвичей уже старше этого возраста: "Нужно просто помогать этим людям, лечить их и делать все, чтобы как можно больше продлить их жизнь, что мы и стараемся делать".

За короткое время решено реконструировать 200 поликлиник, построенных в 50-60-е годы прошлого века

Не обошел мэр и вопросы развития транспорта. Большое кольцо метро, вновь подтвердил Собянин, замкнется в 2022-2023 годах. Оно заметно разгрузит радиальные линии подземки, сделает комфортнее и свободнее поездки не только под землей, но и на дорогах. Продолжится и развитие МЦД, а один из них, МЦД-3, будет связан со скоростной дорогой Москва - Санкт-Петербург. Завершил же мэр разговор все-таки темой коронавируса, призвав москвичей вакцинироваться: "Берегите себя. У нас вакцины мирового уровня".

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Песков назвал условия для принятия жестких мер из-за коронавируса
Собянин объявил о запуске розыгрыша квартир среди прошедших вакцинацию
Курс доллара обновил минимум июля 2020 года
Россия возобновит полеты в девять стран и снимет ограничения с Египта
В Перми арестовали студента, устроившего стрельбу в университете
В Кремле оценили вероятность новой встречи Путина и Байдена
Кабмин направит еще 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям