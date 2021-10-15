Синоптик спрогнозировал "яростный всплеск тепла" в Москве

В столице на следующей неделе ожидается новая волна тепла. Об этом сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, примерно до 20 октября в Москве сохранится прохладная и слегка ветреная погода с небольшими дождями и дневной температурой от 4 до 9 градусов. Причем в выходные, как ожидается, будет 7-9 градусов, а в начале будущей недели не выше 4-6 градусов.

После 20 октября, отмечает синоптик, возможен короткий, но яростный всплеск тепла, который продлится два-три дня. Прогнозируется до плюс 10-12 градусов. Не исключено, что "теплая" волна станет последней этой осенью.