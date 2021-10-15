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15.10.2021 12:14
Рубрика: Происшествия

Трое гастарбайтеров на улице избили и ограбили москвича

Текст: Михаил Фалалеев

Разбойное нападение на 28-летнего жителя Москвы произошло в ночь на пятницу на Волгоградском проспекте около станции метро "Кузьминки".

Двое приезжих отобрали у москвича на улице банковские карты и телефон

Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что они подошли к прохожему, повалили его на землю и начали наносить удары по телу и голове. Затем нападавшие сняли с него куртку, в которой находились ключи от квартиры, документы, банковская карта и десять тысяч рублей, и скрылись.

Избитого человека с различными травмами госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Сотрудники уголовного розыска задержали бандитов на Зеленодольской улице. Ими оказались трое приезжих из ближнего зарубежья в возрасте от 21 года до 24 лет, без постоянного места жительства в Москве. Похищенные деньги они успели потратить.

Задержанные взяты под стражу.

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